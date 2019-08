Il tessile biellese in lutto, l'ultimo addio a Roberto Vaccari

Si sono celebrati al quartiere Vandorno di Biella, nel pomeriggio di oggi, sabato 24 agosto, i funerali di Roberto Vaccari, noto imprenditore tessile, scomparso nei giorni scorsi all'età di 59 anni. L'uomo si trovava in auto con la moglie fuori dal Biellese quando ha accusato un malore che non gli lasciato scampo nonostante l'intervento del 118 e l'arrivo in elicottero all'ospedale di Gravellona. Vaccari era titolare, insieme al cognato, della Filatura Pettinata V.V.G. di Benna.