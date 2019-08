E' scattato il carcere per il giovane rissoso di Occhieppo Inferiore

Si sono aperte le porte del carcere per il giovane Y.E.K. 23enne di Occhieppo Inferiore che in quattro giorni ha collezionato tre arresti, due dei quali per il reato di evasione. Ieri pomeriggio l'ennesimo processo per direttissima ha stabilito la reiterazione del reato di rissa e lite per il quale il marocchino si è reso protagonista, lunedì sera ai giardini Zumaglini di Biella e l'altra notte davanti all'ufficio postale di Occhieppo Inferiore, procurando 7 giorni di prognosi ad un 22enne con il quale aveva acceso un diverbio iniziato su facebook e terminato con le botte.