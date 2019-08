Dopo l'incendio di domenica scorsa, ripulita la discarica abusiva in regione Croce

"Detto fatto, la discarica abusiva in strada regione Croce a Chiavazza è stata bonificata e il materiale è stato portato in discarica. Ricordo che la consegna degli ingombranti all’eco centro è gratuita! I provvedimenti contro chi scaricherà ancora in luoghi non destinati a discarica, saranno esemplari!". Questo è il post apparso sulla pagina social del vice sindaco di Biella Giacomo Moscarola (In compagnai all'assessore all'ambiente, Davide Zappalà) nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 23 agosto.

La zona era stata oggetto di incendio

poco prima delle 22 di domenica scorsa. La situazione di discarica abusiva a cielo aperto andava avanti da parecchio tempo grazie a cittadini incivili che avevano preso l'abitudine di usare questa zona come una vera raccolta di rifiuti, ignorando volutamente che esiste un servizio di ritiro ingombranti gratuito fornito da SEAB.