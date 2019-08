Orienteering al Parco della Bessa con i bambini di Cerrione

Nei giorni scorsi il comune di Cerrione ha organizzato l’ultima uscita di agosto insieme ad Andrea e Alessio del Servizio Civile. La gita alla Bessa è stata predisposta con la collaborazione di Eleonora Veneri che ha tenuto il laboratorio.

“Ogni nuova generazione che conosce un Parco è una nuova generazione che rispetterà la natura – commenta il sindaco di Cerrione, Anna Maria Zerbola - . L’idea di fare una gara di orienteering è stata vincente: quale migliore modo per scoprire un parco accessibile, speciale, stupendo in ogni stagione? 15 bambini hanno camminato senza lamentarsi, imparato senza accorgersene, e sviluppato abilità di orientamento usando una mappa. La Bessa non delude mai”.