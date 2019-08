Il vescovo Farinella in Valle Cervo, processione al Santuario di San Giovanni d'Andorno

Nuova visita in Valle Cervo per monsignor Roberto Farinella. Domenica 25 agosto, il vescovo di Biella celebrerà la Messa del Martirio di San Giovanni Battista al Santuario d'Andorno. Alle 17 inizierà la processione intorno all'edificio con una statua del Santo e, per l'occasione, sarà animata dal coro della parrocchia di Cerano della diocesi di Novara.