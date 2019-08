A Salussola è tutto pronto per la Passeggiata alla scoperta del percorso romanico

Pieve di San Secondo di Salussola, Ca' Bianca, Pera Pichera, Ecomuseo di Zimone, Ricetto di Magnano, Antico Mulino, San Secondo di Magnano: sono queste, nell'ordine, le tappe della passeggiata escursionistica organizzata dal Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra di Salussola.

Si tratta di un'escursione alla scoperta de Il Percorso Romanico, appuntamento - che vuole porre sotto i riflettori l'uso dei sentieri - curato dalla guida ambientale escursionistica Fiorella Giarrizzo e dall'archeologa Daniela Palladino (e presidente A.V.P.S. Onlus). Il giorno in cui si svolgerà la passeggiata non è casuale, ma coincide con la Festa Patronale di San Secondo, in ricordo del martire della religione cristiana e patrono dei due comuni. In quest'ottica, il legame storico-culturale tra i due paesi verrà messo in luce dalle due guide.

Al termine della passeggiata escursionistica sarà possibile partecipare ad una visita con degustazione presso il Vecchio Mulino di Magnano, luogo dove passato e presente si incontreranno nella narrazione dei relatori Pietro e Ludovico. Non solo: attraverso una prova di macinazione il visitatore potrà rivivere in chiave moderna un'arte fondamentale per la vita dell'uomo. La degustazione sarà a base di prodotti ottenuti da farine della casa e prodotti del territorio biellese abbinati a vini selezionati.

Per quanto concerne le informazioni logistiche, il ritrovo è fissato alle 8.45 al cimitero di frazione San Secondo (posto lateralmente a Via Salussola) di domani, domenica 25 agosto. Alle 9 è in programma la partenza con la visita alla Pieve di San Secondo di Salussola, mentre alle 12.30 è previsto l'arrivo a Zimone. Qui, dopo il pranzo, si terrà la visita guidata all'ecomuseo "Storie di carri e Carradori", cellula dell'Ecomuseo Valle Elvo e Serra, a cui seguirà la visita alla Chiesa di San Secondo e al Ricetto di Magnano. Alle 17, come accennato, verrà proposta la degustazione che segnerà la fine della giornata. Per info: 340 8733869