Virtus Biella, confermata anche Alice Frascarolo: "Giocare a Chiavazza è una figata"

A pochi giorni dal ritrovo ufficiale della squadra il mercato della Virtus è ancora in fermento. Di ieri sera il comunicato della società che annuncia il rinnovo di contratto per la forte e giovane giocatrice, Alice Frascarolo.

"Il club è lieto di annunciare il proseguimento del rapporto con Alice Frascarolo anche per la prossima stagione 2019/2020. La banda nerofucsia si appresta a giocare la sua seconda stagione al PalaSarselli. "Frasca" è un altro tassello importante per la nostra società. Cresciuta nel Gaglianico Volley School, ha dimostrato la sua duttilità durante la stagione scorsa, ricoprendo all'occorrenza anche il ruolo di centrale. La B1 è arrivata anche grazie alla sua grande disponibilità".

Il commento di Alice Frascarolo: "Sono contenta di giocare ancora per questa maglietta, per i tifosi della Virtus. Andare in campo al PalaSarselli è una figata assurda. Speravo in questo rinnovo che è arrivato. Le mie scelte universitarie mi permetteranno di allenarmi a Biella e giocare in campionato. Sarà una squadra per certi versi nuova con un sacco di ragazze che conoscono poco Chiavazza ma sono positiva e spero in una stagione di livello. Difficile dimenticare la partita di promozione in B1 ma onestamente ci siamo prese quello che meritavamo. Ora però pensiamo alla stagione che è alle porte e non vedo l'ora di iniziare. Ho voglia di dare il meglio di me".

Le parole del ds Franco Vecco Garda: "Siamo contenti per avere Frascarolo ancora alla Virtus. E' un'atleta che nel corso dello scorso campionato ha fatto un grosso salto di qualità, è seria e ha lavorato bene. Per lei ci sono ampie finestre di miglioramento. I fenomeni sono tali ma siamo dell'opinione che i risultati si ottengano grazie alla disponibilità, alla serietà e alla voglia di lavorare. Alice incarna queste caratteristiche".