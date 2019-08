Fratelli d'Italia: raccolta firme per andare alle urne

Solo Fratelli d’Italia chiede chiaramente di dare la voce al popolo. No al patto della poltrona. No a governi di inciucio. No ai giochi di palazzo. Per Fratelli d’Italia l’unica possibilità è un governo legittimato dal voto. Fratelli d’Italia Biella anche per questa domenica 25 agosto ha organizzato una nuova raccolta firme. L’appuntamento è in via Italia di fronte alla sede dalle 16 alle 18,30.