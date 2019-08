Bolle di Malto, dalla provincia di Udine la prima volta di 620Passi

Come in tutta Italia, anche in Friuli il fenomeno dei birrifici artigianali è in espansione: "Negli ultimi cinque anni ne sono nati parecchi perché, in questo mercato, c'è spazio di crescita. - afferma il mastro Regeni - Molti come il nostro, ma la maggioranza sono agricoli, ovvero aziende agricole, anche consorziate, che mettono a disposizione i loro prodotti per fare la birra.".