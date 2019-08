Tra Burcina ed Oropa "Un Mese dedicato ai Funghi"

UN MESE DEDICATO AI FUNGHI

Biblioteca nella Natura al Parco Burcina: 2° Corso di avvicinamento alla Micologia - Sabato 7, 14, 21 settembre 2019 Centro visite Cascina Emilia al Parco Burcina Pollone Biella

Giardino Botanico di Oropa: 10a Mostra Micologica della Valle Oropa Domenica 22 settembre 2019 dalle ore 10:00 alle 18:00

con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese

Organizzato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella che, oltre al Giardino Botanico di Oropa ed al Geosito del Monte Mucrone, gestisce la Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, con il sostegno e la collaborazione dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e di Fondazione CRB, l’evento parte sabato 7 settembre con il primo incontro del 2° Corso di avvicinamento alla Micologia,realizzato con il prezioso supporto del Gruppo Micologico Biellese, a cui ne seguiranno altri due i sabati successivi.

Lo scopo del corso è quello di favorire un approccio diretto ed intenso con l'ambiente per le persone che desiderano vivere il paesaggio in una dimensione diversa e più interessante. Attraverso la Micologia, fornendo nel contempo gli strumenti e le conoscenze giuste e basilari, si aiuta la comprensione della natura e, ovviamente, anche a salvaguardarla.Senza dimenticare la salute delle persone che troppo spesso si avventurano nella raccolta di funghi senza avere le giuste conoscenze...

Il corso è gratuito e si terrà presso il Centro Visite Cascina Emilia del Parco Burcina «Felice Piacenza».

E’ consigliata la prenotazione, attiva dal 19 agosto 2018 sul sito:

www.gboropa.it/Biblionatura/Attività.htm

oppure direttamente al form:https://forms.gle/kpjeY9r3RN8UetaS8

Domenica 22 settembre, al Giardino Botanico di Oropa invece, si rinnova l'appuntamento alla Mostra Micologica della Valle Oropa, giunta quest-anno alla decima edizione. La manifestazione è organizzata all’interno del Giardino Botanico di Oropa sempre con la collaborazione del Gruppo Micologico Biellese ed il sostegno della Fondazione CR Biella.

Durante l’intera giornata si potranno ammirare le esposizioni di esemplari veri e riproduzioni in resina,questi ultimi appartenenti alla collezione del Giardino Botanico, passeggiare con la guida degli esperti micologi del G.M.B., sostare alle stazioni di microscopia, consultare materiale divulgativo e multimediale.Non mancherà il “Pranzo micologico” a tema (su prenotazione), informazioni sul sito del Giardino Botanico.

La Valle Oropa, ed in particolare la frequentatissima Riserva Regionale del Sacro Monte, meta storicamente ambita dai raccoglitori di funghi, è sicuramente il luogo ideale dove pubblicizzare la conoscenza dei funghi spontanei: un vero e proprio tesoro, rappresentato non solo dalle specie più appariscenti ed apparentemente “utili”, ma anche dalle forme di vita più modeste ed apparentemente “insignificanti”.L’immensa varietà di forme di vita che rende unico il Pianeta Terra e che costituisce l’assicurazione per la sopravvivenza delle future generazioni, è rappresentata dunque non solo dalle tigri, ma anche dalle formiche, non solo dalle orchidee, ma anche dai muschi, non solo dai funghi commestibili ma anche dai funghi velenosi per l’uomo.

Informazioni sul programma 2019

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV

Giardino Botanico di Oropa –Geosito del Monte Mucrone (Oropa BIELLA) – Biblioteca nella Natura (Pollone BIELLA)

www.gboropa.it | info@gboropa.it | facebook.com/GBOropa |

Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa

(015)2523058 - (331)1025960