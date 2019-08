Intervento a Ponderano dei vigili del fuoco per una signora che non riusciva più ad alzarsi dal proprio letto. Il fatto si è verificato intorno alle 9.30 di oggi, venerdì 23 agosto. Giunti sul posto, gli uomini del 115 hanno consentito l'accesso in casa dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna, rimasta sempre cosciente. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti.