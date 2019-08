Poliziotto in borghese blocca giovane spacciatore in piazza Duomo

Erano le 17,30 di ieri pomeriggio quando un poliziotto in borghese stava tranquillamente passeggiando in piazza Duomo. Ad un certo punto nota un giovane mettere la mano nella tasca dei pantaloni, estrarre un pacchetto e consegnarlo ad un altro uomo. Fermato, al pusher sono stati rinvenuti 11 frammenti di hashish per un totale di 1,4 grammi. Il compratore non è stato ancora identificato. Lo spacciatore, D.D. di 20 anni residente a Biella è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.