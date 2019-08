Parte per le ferie e pochi minuti dopo i ladri entrano in azione

Probabilmente è stato seguito, il 70enne che ieri mattina è partito per le vacanze e poco dopo ha ricevuto la visita dei ladri. Questi ultimi, intorno alle 12, hanno sfondato due porte prima che l'allarme scattasse mettendoli in fuga. Il fatto è successo a Canton Citrino a Mottalciata e il proprietario ha fatto rientro nella sua abitazione nel pomeriggio. Da verificare se i ladri siano riusciti a portare via oggetti. Indagano i carabinieri.