Non rispondeva al campanello, soccorsa una donna a Tavigliano

Probabilmente vicini o famigliari hanno allertato i soccorsi dopo che la giovane non ha risposto al campanello. E' successo intorno alle 17,30, di oggi venerdì 23 agosto, a Tavigliano. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta d'ingresso insieme ai carabinieri della stazione di Andorno. La donna è stata trovata in stato di coscienza e affidata ai sanitari dell'ambulanza del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.