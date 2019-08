Litigano al distributore per fare rifornimento e volano calci alle auto

Intervento dei carabinieri ieri mattina tra le 9 e le 10 alla stazione di servizio in via Provinciale a Mongrando. Due persone hanno iniziato a litigare per fare benzina. La disputa è degenerata con calci all'indirizzo delle due automobili. All'arrivo dei militari era presente solo uno dei facinorosi, identificato in un biellese di 57 anni. A lui sono state rese note le facoltà di legge.