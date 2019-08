Biella: Scontro auto-scooter alla rotonda di corso Europa, giovane in ospedale

È stato trasportato all'ospedale di Ponderano il ragazzo alla guida del suo scooter rimasto coinvolto in un incidente stradale poco prima delle 11 di oggi, venerdì 23 agosto, alla rotonda di corso Europa a Biella, davanti alla Pizzeria Apicella.

Per cause ancora da accertare, due mezzi si sono scontrati creando qualche rallentamento al traffico in città. La conducente dell'auto è rimasta incolume mentre il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e la viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.