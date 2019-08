Vinti a Chiavazza 25 mila euro al SuperEnalotto FOTO

Centrato un 5 al SuperEnalotto a Chiavazza, 8 in tutta Italia. I numeri fortunati hanno fruttato poco meno di 25 mila euro al vincitore. La schedina è stata giocata alla Tabaccheria della Piazza in via Rosazza. "E' la prima grossa vincita al SuperEnalotto -commentano soddisfatti i titolari Elena e Alex- ma il fortunato non si è ancora visto, magari non sa nemmeno di aver centrato il 5 con la schedina da 5 euro". Ma questa non è la prima vincita nella tabaccheria di Chiavazza. "In realtà -concludono i tabaccai- 30 mila euro sono stati vinti al 10 e Lotto tempo fa oltre ai numerosi 10 mila euro ai Gratta e Vinci".