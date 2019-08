Un fiume di persone sulle sponde del lago di Viverone per i fuochi d'artificio FOTO e VIDEO

Pubblico delle grandi occasioni a Viverone per il tradizionale spettacolo pirotecnico. Ieri sera un vero fiume umano si è riversato sulle sponde del lago per assistere, con gli occhi rivolti al cielo, ad un'esibizione della durata di 25 minuti, colorata e particolarmente emozionante.

Soddisfatta la presidentessa della pro loco locale Sara Zublena: “Buon successo di pubblico nonostante lo slittamento della data, trovatasi in concomitanza con i fuochi d'artificio di Cavaglià. Siamo contenti del risultato raggiunto”. E sul periodo estivo che volge al termine, il bilancio non può che essere positivo: “Le presenze turistiche sono in linea con i numeri dello scorso anno”.