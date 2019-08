Livia Crosa spegne 100 candeline. I suoi cari le rendono un gesto d'amore

"Il mio è un compito piacevole, devo parlare di una persona a me molto cara. il suo nome è Livia Crosa, nata a Candelo a due passi dal Ricetto, il lontano 1919 esattamente il 25 agosto. Cosa dire di Lei, la sua vita e la sua infanzia vissuta in semplicità con mamma e papà, sorella e fratello. A quei tempi, finite le scuole elementari, si imparava a cucire, a ricamare e ad aiutare la mamma nelle faccende domestiche. Più avanti nel tempo trovò lavoro nella Filatura di Candelo (Barberis), lì’ lavorava il suo papà Pietro.

Nel 1937 sposò a Candelo l’ amore di tutta una vita. Dopo un anno nasce una bimba: Laura. Erano purtroppo giorni e mesi di guerra, il marito Giuseppe fu prigioniero in Grecia. Lei non si perse d ‘animo, continuò nel lavoro, con l’aiuto di genitori e suoceri è il tempo passò...... Giuseppe torno’ dalla prigionia e la vita man mano riprese. Dopo 13 anni la gioia di un figlio maschio: Bruno. Laura e Bruno si sposarono e ancora giovane diventa nonna.... arriva la pensione ma Lei ama ancora il suo lavoro e prosegue per un po’.....

Purtroppo 27 anni fa Giuseppe viene a mancare, l‘affetto della famiglia aiutano Livia a superare il dolore. Ora è serena, seguita dai suoi cari, trascorre il tempo che passa ricordando cose del passato in compagnia di persone che l’aiutano. È un compleanno speciale Livia, sono 100, brava continua cosi, sei una persona speciale, una mamma, nonna,bisnonna a cui hai dato è fatto molto, ti vogliamo bene! Auguroni!"