Cossato: Al via i corsi di ginnastica 2019/20

A partire dal 1° settembre riaprono a Cossato le iscrizioni per i corsi di ginnastica, fino a completamento dei posti disponibili. I corsi si terranno dal mese di ottobre fino al maggio del prossimo anno, con sospensione durante le festività natalizie e pasquali. La data di inizio corsi è fissata per il 1° ottobre.

Sono previste le seguenti modalità di partecipazione ai corsi:

Frequenza ordinaria: due lezioni a settimana per l’intera durata del corso;

Frequenza ridotta intero corso: una lezione a settimana per l’intera durata del corso; Frequenza metà corso: due lezioni a settimana da ottobre 2019 a gennaio 2020 oppure da febbraio 2020 a maggio 2020.

Per informazioni sui corsi leggi qui.

Per eventuali comunicazioni e' possibile contattare l'Ufficio Sport - Via Ranzoni 22, Cossato, tel. 0159893501 - sport@comune.cossato.bi.it