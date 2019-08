Sbarco Open Arms, la testimonianza del sindaco di Brusnengo

Nella notte di mercoledì 21 agosto, i migranti della nave ong spagnola Open Arms sono sbarcati a Lampedusa.

In vacanza sull'isola, il sindaco di Brusnengo, Fabrizio Bertolino, che non ha assistito direttamente allo sbarco: "La Open Arms era ferma in mare di fronte a Cala Francese, dove, nei giorni precedenti, i giornalisti spagnoli erano presenti dalla mattina alla sera a filmare ogni momento. La sera di martedì sono passato in scooter a Cala Francese, dove c'era tanta gente, ed il giorno dopo ho saputo dello sbarco".

Nel paese di Lampedusa e tra i turisti la situazione è tranquilla, come testimonia Bertolino: "In paese si dice che, siccome è caduto il governo, hanno fatto scendere a terra i migranti, mentre i turisti non si sono accorti dello sbarco".