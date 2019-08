A Mongrando buono servizi prima infanzia: domande dal 16 agosto al 20 settembre

La Regione Piemonte, con la misura Buono Servizi Prima Infanzia, intende promuovere e sostenere l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia, attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura dei costi dei servizi a titolarità pubblica.

Il Buono è un contributo riconosciuto dalla Regione alle famiglie, a parziale copertura dei costi della retta mensile. Il contributo è erogabile solamente ai destinatari appartenenti a nuclei familiari con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a Euro 15.000. Gli utenti interessati e frequentanti i nidi comunali nell’anno scolastico 2019/2020, potranno presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte (che trovate in calce a questa notizia), presso l’ufficio nidi del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato entro e non oltre le ore 12 di lunedì 20 settembre 2019. La documentazione è visionabile all’indirizzo www.comune.mongrando.bi.it/on-line/Home/articolo29020620.html

L’Ufficio Istruzione del Comune di Mongrando è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, il giovedì dalle 16 alle 18, il sabato (2° e 4° del mese) dalle 9 alle 12.