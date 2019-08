Runners biellesi protagonisti in Valle d'Aosta: Vittoria per Valeria Bruna, 2° Carlo Torello Viera

Si è svolto ieri sera l'aperitrail della Fehta du lard ad arnad, gara podistica competitiva e non a cui seguirà in data odierna il 20° tour fehta du lard, classica del calendario podistico canavesano su un percorso che si snoderà per le vie del paese. E' prevista una combinata con relativa classifica per chi parteciperà alle due gare.

Tornando alla gara svolta ieri, 6 km impegnativi, con partenza da località Keya subito in salita su mulattiera e sentieri e in circa 2,5 km con 500m di dislivello si giunge in località Champurney; un attimo per rifiatare fino a località Anviey e picchiata di poco più di 2 km verso la località di partenza. Un centinaio di atleti al via: al maschile vince l'intramontabile Dennis Brunod in 36'58" con un vantaggio di 1'23" sull'ottimo biellese Carlo Torello Viera e tre minuti sul più giovane Manuel Bosini.

Al femminile vittoria della mammina volante Valeria Bruna, un esempio da seguire per le giovani atlete, in 51'05" con più di 5 minuti di vantaggio su Rosa Orlarey e più di 8 su Oana Pricop.