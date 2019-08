Le battute finali del Trofeo Camillo Rosazza Mina. Instancabili nonostante i capricci meteo

Si entra nelle battute finali al Trofeo di Rosazza. Nonostante il nemico meteorologico il team di organizzatori e i partecipanti non si fermano. Per la 3a Categoria a giocarsi la targa sulla Coppa d’Argento al 1° anno saranno Luca Scivetti e Vittorio Bertinetti, la finale è in programma sabato pomeriggio. Per quanto riguarda il doppio maschile invece la sfida finale verrà combattuta tra la coppia Stefano Reitano con Marco Corino e Alessandro Corbo con Filippo Anselmi.

Singolo maschile e femminile ancora un incognita, i nomi dei finalisti si fanno attendere, in questi giorni partite per gli ottavi di finale. L’arbitro Gianfranco Martinetti sta gestendo i tabelloni con perizia e ordine, fiducioso di riuscire a arrivare alle premiazioni come da programma, domenica 25 agosto.