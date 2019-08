Conto alla rovescia per il Trofeo Valsessera Jolly Club Classic

La sesta prova del 5° Trofeo Nord Ovest è l’ottavo Trofeo Valsessera Jolly Club Classic in programma il primo settembre. Una new entry nel TNO con una ricca storia alle spalle. Nato come raduno per auto storiche il presidente Pier Aldo Giacobino l’ha trasformata prima in una gara tra amici del club che, negli anni è cresciuta richiamando fior di equipaggi.

Quest’anno l’impegno è ancora maggiore con una gara di 60 km che parte da Postua, in provincia di Vercelli, raggiunge poi Pray Biellese, Ailoche, Caprile e si conclude a Serravalle Sesia. Una prova con rilevamenti in configurazione “classica”, che si snoderà lungo le tortuose strade boschive della Valsessera, teatro peraltro di alcune delle più gloriose “speciali” di rally storici, tra cui il Rally della Lana, su strade guidate con prove non facili.

Sono previste 26 prove cronometrate e 4 controlli orari. Il programma prevede verifiche il sabato 31 agosto presso la sede del Valsessera Jolly Club dalle 18 alle 21 mentre la domenica dalle 7.30 alle 9.00 saranno eseguite a Postua, sede di partenza. Durante il percorso è previsto un riordino, sosta rinfresco, a Pray. L’arrivo a Serrvalle Sesia è previsto per le 12.10 a cui seguirà l’aperitivo ed il pranzo. Per chi vuole sarà possibile utilizzare gratuitamente lo strumento "Zerotimes" previa richiesta all'atto dell'iscrizione.