A Newcastle l'ItalBasket conquista il bronzo, esulta anche il biellese Federico Salton

Il basket azzurro conquista la medaglia di bronzo e parla anche un po' biellese. Il neocampione del mondo nel volley Federico Salton non trattiene l'entusiasmo e confida ai nostri taccuini tutta la sua gioia: “Siamo strafelici e soddisfatti della prova finale. Dopo aver vinto il girone a punteggio pieno battendo USA2, Gran Bretegna e Hong Kong, purtroppo abbiamo ceduto il passo ai nostri avversari, forse a causa di alcuni cali fisici,”.

Al termine del torneo, gli USA1 si sono aggiudicati i giochi a squadre per trapiantati (Official World Transplant Games) di scena a Newcastle in Inghilterra. Al secondo posto si posiziona la Gran Bretagna mentre l'Italia sale sul terzo gradino del podio, in condivisione con USA3.