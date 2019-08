3-0 al Gattinara, buona la prima per la Fulgor targata Mellano

Buona la prima per la Fulgor Valdengo. Tra le mura amiche di Ronco Biellese, i padroni di casa chiudono il match contro il Gattinara con un netto 3-0, grazie alle reti di Rogora, Spagnolo e D'Antoni.

Buone indicazioni per il mister Marco Mellano, soddisfatto della prova corale della squadra: buon possesso palla e ottime trame di gioco in zona tiro gli aspetti più significativi del test match. Proseguono, intanto, le sedute d'allenamento in attesa del l'amichevole di sabato contro l'Aygreville a Villeneuve: per l'occasione, potrà essere seguita anche in streaming sul profilo Facebook della Fulgor.