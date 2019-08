Rissa agli Zumaglini, Rita De Lima (Pd): “Episodio da condannare ma ai Giardini si nasconde la polvere sotto al tappeto”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Da quando la giunta Corradino si è insediata, la situazione ai Giardini Zumaglini pare ingestibile: i Giardini Zumaglini sono diventati, nel nostro piccolo, l’arma di distrazione di massa di questa giunta.L'episodio della nota rissa di lunedì pomeriggio è da condannare senza riserve, così come lo sono altrettanto i rimedi annunciati dalla Giunta Corradino.

Scempio del verde pubblico ed eliminazione del Wi-Fi gratuito danneggiano la collettività in nome del mantra della sicurezza, che secondo la stessa Questura è l’ultimo dei problemi di Biella. La campagna elettorale è finita, sindaco Corradino, e i provvedimenti annunciati all’esito della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (a prescindere da chi li abbia suggeriti) non risolvono alcun problema, semmai ne creano altri alla collettività.

Vogliamo una città che offra servizi ai cittadini e che sia al passo coi tempi, e così non è se vengono sacrificati anche solo temporaneamente per un fatto assolutamente episodico. Vogliamo una città che curi e aumenti il verde pubblico, e così non è se ne fate scempio nel cuore verde di Biella. Vogliamo i Giardini Zumaglini vivi, fruibili e godibili da chiunque.

I provvedimenti preannunciati non eliminano la delinquenza e il disagio, ma gettano soltanto fumo negli occhi, esattamente come le periodiche ronde di sindaco e vicesindaco, spostando i problemi esistenti in altre parti della città. State soltanto nascondendo la polvere sotto al tappeto. Dopo l’aumento di stipendio, ci saremmo aspettati qualcosa di meno insensato”.