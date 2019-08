Party, giochi, musica e cibo a volontà a San Bartolomeo 2019

San Bartolomeo 2019, la Festa Patronale di Mezzana Mortigliengo organizzata dall'Associazione Sportiva Mezzanese in Località Campiello, prenderà il via venerdì 23 agosto, alle 19, con la cena a base di antipasti misti, pasta al ragù e pesto, ravioli al ragù, grigliata di carne, patate fritte, merluzzo e tapulun con polenta. Queste e altre specialità come fritto di pesce, bocconcini di pollo alla cacciatora e cinghiale con polenta, spezzatino fantasia, si potranno gustare alla festa, durante la quale funzionerà anche un fornitissimo servizio bar e gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. La prima serata di intrattenimento propone, a partire dalle 21:30, il dj set Lightandsound con i Dj Uncle Pinu e Peligro, ed il Cahos Party, festa sul tema "abbigliamento caotico" con birra in regalo per i tre vestiti più originali.