Il Trono di Spade sta arrivando in Valle Cervo: Sculture e modelli in 3D al Santuario d'Andorno

L'inverno sta arrivando, anche in Valle Cervo. Dopo il successo delle mostre "Pianeta Terra i mille volti della natura" e "Maria Callas storia di un mito" che hanno portato mille visitatori a San Giovanni d'Andorno, sabato 24 agosto alle 18 sarà inaugurata una nuova mostra molto particolare ed innovativa dal titolo "L'Arte del Trono di Spade".

La mostra è realizzata dallo studio Dan di Biella, studio di architettura e scultura tridimensionale assai noto in campo internazionale, poiché i due soci fondatori, Fabio Dal Molin e Rodolfo De Bernardi, sono gli ideatori e costruttori delle figure della famosa saga di Games of Thrones, nonché di numerosi altri personaggi e creazioni in digitale di film e serie tv assai noti quali Lo Hobbit, Harry Potter, Il Signore degli Anelli ed i supereroi della Marvel.

La mostra si svolge su 3 sale più il corridoio (circa 200 mq espositivi) ed oltre al Trono di Spade cui è dedicata la prima sala grande, si passa ad "Anima Christi" che tratta un approfondimento tecnologico ed introspettivo su soggetti religiosi, in particolare sulla Sacra Sindone. Nella terza sala sono esposte fotografie e disegni in varie forme e tecniche artistiche il cui titolo "Excursus" potrebbe essere tradotto con la parola "stupore" lasciando al visitatore ogni immaginazione ed interpretazione.

La Fondazione OPL e gli Amici di San Giovanni quali promotori sono lieti di accogliere i visitatori tutti i giorni escluso il lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il biglietto costa 3 euro ed è gratuita per i minori di 12 anni e per gli ultrasettantenni e sarà visitabile fino a domenica 15 settembre.