Dal Nord Ovest - Temporali, vento e allagamenti. Il maltempo si abbatte sul Saluzzese

Le intense precipitazioni a carattere piovoso, previste sin dalla giornata di ieri, si stanno abbattendo da alcune ore anche su parte del Saluzzese. Nell’ambito delle Valli del Monviso, particolarmente colpita risulta essere la Valle Infernotto, in special modo la cittadina di Barge.

Qui, forti temporali di acqua e raffiche di vento hanno provocato alcuni danni, fortunatamente lievi: in strada si è riversata una notevole quantità d’acqua (che in alcune zone ha reso difficoltosa la viabilità). Divelte anche alcune serre utilizzate negli orti, disancorate da terra a causa del forte vento.In località San Martino, lo stabilimento dell’ITT, multinazionale leader nel settore della produzione di materiali d’attrito, è rimasto allagato: i condotti di scarico delle acque piovane non sono stati in grado di smaltire la grande quantità d’acqua caduta al suolo.

Allagate parti dello stabilimento: è stata sospesa momentaneamente la produzione, come misura di sicurezza.Sul posto anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per valutare attentamente la situazione, mettere in sicurezza eventuali altri parti dello stabilimento e prosciugare le aree allagate.I pompieri non solo intervenuti presso l'ITT: nel corso delle prime ore della mattinata, le squadre del distaccamento bargese hanno monitorato e cercato di contenere anche altri allagamenti, come quello (importante) in via Bricco Luciano, completamente sommersa da una ventina (forse più) di centimetri d'acqua, che si sono riversati anche su Viale Mazzini, la centralissima e principale arteria viaria del paese.

Giova ricordare che, per tutta la giornata odierna, è attualmente in vigore l’allerta gialla dell’Arpa, diramata ieri, mercoledì 21 agosto.Il Comune di Barge, attraverso i suoi canali social istituzionali, rende noto che è stata aperta la Sala operativa comunale di Protezione civile: per segnalare eventuali danni o criticità è possibile contattare il numero 0175.347610.