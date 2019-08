Ubriaco in pieno pomeriggio. Fermato e denunciato

Una pattuglia della radiomobile dei carabinieri di Biella ha fermato per un controllo una Peugeot 206, alle 15 del 18 agosto. Alla guida un 38enne residente a Ponderano. L'uomo sottoposto al controllo delle bevande alcoliche è risultato positivo con un valore di 0.96. Per lui oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza anche il ritiro della patente. L'auto non di sua proprietà non è stata sequestrata.