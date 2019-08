Incendi e soccorsi in casa, interventi dei vigili del fuoco a Sordevolo, Pray e Ronco Biellese

Serie di interventi dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi, giovedì 22 agosto. Poco dopo le 5.30 alcune squadre si sono dirette prima a Sordevolo per l'incendio di un contatore dell'Enel e, negli stessi minuti, a Pray per un cassonetto dei rifiuti che aveva preso fuoco in un centro abitato, vicino al manto stradale. Entrambe le situazioni si sono risolte nel giro di poco tempo.

Infine, prima delle 8, gli uomini del 115 si sono diretti a Ronco Biellese in soccorso di una donna caduta nel suo alloggio e impossibilitata ad aprire la porta. Dopo l'apertura, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla signora, ancora cosciente, trasportandola in ospedale per i controlli del caso. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.