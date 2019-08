Furto in abitazione: smurata e portata via una cassaforte contenente fucili da caccia

I genitori sono in vacanza e il figlio si è recato nella loro abitazione per un normale controllo di routine, ieri alle 16 in via Monte Mucrone a Cerrione. Questa volta però si è trovato di fronte alla porta scassinata e, una volta entrato nell'alloggio, ha notato che i ladri avevano smurato un armadio metallico tassellato a muro tipo cassaforte, contenete diversi fucili da caccia, portandolo via. Il danno è da inventariare, le indagini sono affidate ai carabinieri.