"Mi vuoi sposare?". Dalla Capanna Regina Margherita la proposta di nozze dei record

"Mi vuoi sposare?": è la domanda più romantica che può arrivare a coronamento di una relazione tra fidanzati che progettano di costruirsi un futuro insieme. Negli ultimi anni, però, complici forse anche i film americani, lo scenario in cui la proposta viene fatta è diventato spesso curioso, insolito, e molto social.

Ne è dimostrazione la "proposta di matrimonio più alta d'Europa", lo striscione srotolato ai 4.554 metri della Capanna Regina Margherita da Mario Vercellotti, 39 anni, operaio in una ditta tessile di Trivero. Una proposta rivolta alla fidanzata Margherita Collo, farmacista 30enne, che, in quel momento era al lavoro e ha ricevuto la foto di fidanzato e relativo striscione grazie alle tecnologie ormai entrate a far parte della vita di tutti.

Evidentemente felice ed emozionata della proposta, la futura sposa ha rilanciato la foto nel gruppo Facebook “Montagne della Valsesia”, ottenendo una pioggia di condivisioni e auguri. Auguri per una splendida vita insieme ai due innamorati, dunque...