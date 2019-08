La Festa dei Giovani a Cavaglià non si ferma. Priore: “Carichi per gli anni a venire” FOTOGALLERY

A Cavaglià la Festa dei Giovani non può essere fermata. Nonostante il tempo mite tutti gli appuntamenti sono stati rispettati.

Dal 9 al 19 agosto musica, tradizione, cucina e divertimento hanno animato il paese come succede da ben 501 anni a questa parte. I ragazzi dell’organizzazione, tutti tassativamente dai 14 ai 30, hanno studiato il programma al meglio, per passare l’estate insieme e regalare un po’ di divertimento ad amici e famiglie del posto ma anche a tanti forestieri che ogni anno vengono attirati dai paesi vicini e da tutto il Biellese.

“Eravamo in tanti nonostante le temperature poco estive delle scorse settimane – commenta la Priora per l’anno 2019, Valentina Crepaldi – . Tutto il gruppo è contento del risultato e siamo carichi per gli anni a venire. La Festa dei Giovani? Una tradizione che porteremo avanti per molto tempo”.

Il gruppo è affiatato, ogni anno nuovi ragazzi si aggiungono e questo porta nuove idee e legami di amicizia che rafforzano la squadra. Quest’anno Valentina ha salutato il gruppo, “ho voluto chiudere un cerchio accettando la carica di Priore, un compito impegnativo che ho portato a termine con impegno e passione. Ho passato la mia adolescenza in piazza insieme agli altri ragazzi del gruppo, è un po’ triste salutare questa realtà ma tra di noi il legame è forte e continuerò ad aiutarli e a star loro vicino come posso”.

L’ultima sera di festa c’è stato il passaggio di testimone a Cavaglià. Per il prossimo anno Priore sarà Manuel Machieraldo, Sottopriore Tiziano Borra e 1° Assistente Gloria Clerico.