A Candelo si sposta lo sportello di primo accesso al servizio sociale

Il comune di Candelo ha dato comunicazione che dal 1° settembre lo sportello di primo accesso al servizio sociale sarà spostato presso la sede di via Franco Bianco 48. Con l'occasione, l'orario di apertura sarà ampliato di un'ora: dalle 12.30 alle ore 14.30 tutti i mercoledì.

Sino ad oggi, lo sportello di primo accesso cioè per i soggetti non ancora in carico al servizio sociale, era aperto il mercoledì presso il comune con un orario ridotto. “Questo cambiamento – spiegano - deciso congiuntamente al Consorzio I.R.I.S., permetterà non solo maggior riservatezza all'utenza ma anche una velocizzazione delle pratiche per il servizio sociale, oltre al predetto aumento di orario”.