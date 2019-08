Un nuovo volto per la Palestra Piscina Armonia in Equilibrio

Una nuova veste per la piscina palestra “Armonia in Equilibrio” ASD, che durante la stagione estiva ha rinnovato i propri locali con nuovi colori e abbellimenti, per ricreare un ambiente di condivisione e totale relax.

Continua inoltre la promozione open week per i corsi fitness in palestra con la settimana gratuita aperta a tutti. (leggi qui). La promozione permetterà di conoscere al meglio il Centro e le tante attività svolte. La promozione non prevede tesseramento o vincoli di iscrizione al centro ed è valida anche nella prima settimana di settembre. I corsi sono accessibili a tutti, dalle persone più sedentarie a chi si allena abitualmente.

Visitando il sito di Armonia in Equilibrio, alla pagina “Attività Benessere – Orari e Corsi”, potrete conoscere nel dettaglio gli orari e le attività proposte: Acquagym, Tone Up Time, Pilates, Ginnastica Posturale e per il Mal di Schiena, Power Yoga, Fitness Funzionale, Spinning, Sala Pesi e il nuovissimo corso di Postural Yoga Therapy, il programma per il miglioramento della postura che sfrutta gli insegnamenti dello Yoga, in esclusiva presso il Centro.

La Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” ASD si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese (BI). Info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com