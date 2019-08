Coordinamento Biella Antifascista annuncia: “Domani visita guidata ai giardini Zumaglini”

Una visita guidata (e successivo picnic) aperta a tutti all'interno dei giardini Zumaglini di Biella. Questa l'iniziativa messa in piedi dal coordinamento Biella Antifascista, in programma domani, venerdì 23 agosto, alle 19, vicino alla giostra e all'edicola dell'area verde. “In questi giorni si è parlato tanto dei giardini Zumaglini, spesso a sproposito – spiegano in una nota stampa - È notizia recente anche la smentita del questore di Biella rispetto alle dichiarazioni del vicesindaco che, giocando a fare lo sceriffo, inventa maxi-risse da stadio. Nonostante questo parco sia rimasto per giorni sulle prime pagine dei principali giornali locali e sia stato negli ultimi anni terreno di scontro politico, pochi conoscono la storia e le caratteristiche di questo parco posizionato al centro della città”.

“Per questo motivo – proseguono - abbiamo deciso di organizzare una visita guidata con l’agronomo e paesaggista Andrea Polidori, il quale ci accompagnerà alla scoperta dell’area: la sua storia, i suoi pregi botanici, gli errori del passato ed il suo stato manutentivo. A seguire ci fermeremo agli Zumaglini per un pic-nic condiviso. I giardini Zumaglini che vengono dipinti come una terra di nessuno, un territorio in guerra, che qualcuno vorrebbe svuotare con la paura, vivranno anche domani sera. Ovviamente l’iniziativa è gratuita e aperta a tutti”.