Si scaldano i motori di Rally & Co Valdilana, tappa a Udine FOTOGALLERY

Valdilana e la sua scuderia motoristica Rally & Co scaldano i motori e si preparano per il sesto round del campionato italiano rally autostoriche che farà tappa il 30 e 31 agosto ad Udine per la 24a edizione dell' Alpi Orientali Historic con partenza da Gemona del Friuli. L'arrivo è previsto sabato ad Udine dopo 151 km di prove speciali su di un percorso è reputato da tutti come uno dei migliori in assoluto.

Saranno 5 gli equipaggi portacolori della scuderia valsesserina pronti a difendere la leadership attuale della Rally & Co nella coppa scuderie del campionato italiano. Bertinotti / Rondi secondi assoluti tra i conduttori nonché primi del secondo raggruppamento, Rimoldi/ Consiglio terzi tra i conduttori e primi assoluti nel terzo raggruppamento e Dell'acqua/ Galli attualmente secondi assoluti nel primo raggruppamento saranno presenti su Porsche 911 mentre Vicario-Frasson 5° nel secondo raggruppamento e la nuova coppia formata da Porta/Torricelli (che sostituisce l'infortunato Giuliano Santi al quale vanno i migliori auguri) saranno sulle fide Ford Escort RS tutti in lizza per una posizione nobile chi per la classifica assoluta chi per quella di raggruppamento.