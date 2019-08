Basket femminile, alla vigilia della stagione coach Cardano incita la squadra

Mancano pochi giorni al raduno di inizio stagione e il nuovo coach del Basket Femminile Biellese Marco Cardano ha già le idee chiare. Fin dal giorno in cui si è accordato con la società, ha messo in moto la sua macchina organizzativa e non ha smesso di pensare nemmeno in vacanza. E si è dimostrato subito parte integrante di un progetto che va altre alla prima squadra e comprende la crescita anche del movimento fin dalla più giovane età. In campionato ha le idee chiare di cosa vuole dalle sue ragazze ed è pronto ad incitarle.

''A prescindere da chi affronteremo fin dalle prime amichevoli di pre season - dice coach Cardano - per passare poi al campionato vorrei vedere che dal primo giorno di raduno si crei una Squadra che crescerà e si unirà allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, accettando i pregi e i difetti di tutte le compagne, bisogna creare una Squadra dove le giocatrici si butterebbero nel fuoco per una compagna! Se questo succederà potremmo dire la nostra contro chiunque e nei momenti di difficoltà ne usciremo più forti, perché in una stagione i momenti difficili ci sono. Non si può dire dove arriveremo e quante partite vinceremo ma vorrei che la mia squadra avesse la mentalità dove una palla recuperata è importante come un canestro realizzato o un assist. Credo nel lavoro quotidiano in palestra e se ci si allena forte alla lunga il lavoro paga. Non dobbiamo mai calare, al contrario aumentare sempre l’intensità. Giochiamo duro e divertiamoci”.

Il 26 agosto partirà ufficialmente la stagione 2019/20 del Basket Femminile Biellese.