Allenamenti per la Pro Vercelli prima del debutto in campionato

Allenamento in scioltezza del martedì prima della prima gara di campionato, domenica contro la Pianese. Tanta afa, pochi tifosi, una dozzina più alcuni che vanno e vengono.

Cecconi si vede solo per qualche minuto a bordo campo, Milesi e Schiavon fanno differenziato.Nella partitella (sette contro sette più i due portieri Moschin e Saro; vedi sotto un breve video) si muove bene il centrocampista Varas, che non è stato ancora tesserato, e che l'anno scorso era con Gilardino, al Renate, diversi giocatori, Simone Rosso per esempio, sembrano in forma.

Farà parte della rosa, Kevin Varas? Forse. Probabilmente la società vuol prima alleggerirsi di eventuali stipendi di Crescenzi e Comi, ancora da piazzare.Durante la partitella Alberto Gilardino osserva, parla poco. Ma più volte gli scappa “bravo Samu”. Anche alcuni giocatori dicono, più volte, “bravo Samu”. Si tratta di Samuel Ciceri, il giovanissimo centravanti che ha già collezionato un po' di minutaggio tra Coppa Italia e amichevoli e che sta ben impressionando. Ha buona tecnica e nessun timore reverenziale verso i compagni più anziani (oddio, non è che sia tanti gli “anziani”).

Ma vediamo cosa capita, è solo martedì. Sapremo qualcosa di più quando verrà comunicata la rosa dei 25.