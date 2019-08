Da Desio a Bolle di Malto. Il Birrificio Rurale si presenta: “Per i nostri 10 anni fusti speciali a Biella”

5 amici e la passione per la Birra, in special modo della birra artigianale italiana. Una passione che negli anni ha preso sempre più spazio nelle vite di Lorenzo, Marco, Stefano, Beppe e Fulvio. Nel 2009 hanno coronato il sogno di sviluppo professionale della loro passione aprendo il Birrificio Rurale nella romantica location di un vecchio Silos in Certosa di Pavia. “Da luogo dove venivano conservati i cereali – commenta Lorenzo, l’unico socio che lavora a tempio pieno alle birre – a laboratorio di trasformazione dei cereali in un prodotto di qualità curato con estremo rispetto”.

Sono proprio loro, ormai 6 soci del birrificio grazie all’ingresso del grafico Luca, che dal 29 agosto al 2 settembre faranno tappa per la prima volta a Bolle di Malto. “Siamo stati invitati a partecipare come ospiti dall’organizzazione e non potevamo che esserne orgogliosi – commenta Lorenzo –, avevamo sentito parlare del Festival Biellese. Sta diventando sempre più popolare, è bello far parte della squadra quest’anno. Siamo pronti a portare le nostre birre a Biella e a festeggiare anche qui i primi 10 anni. Per l’occasione abbiamo tenuto da parte dei fusti della nostra TenYearsOld DDH Pale Ale”.

Le Birre

Tutti i prodotti nascono della medesima cura, le birre del Rurale non sono filtrate né pastorizzate. Oltre alla TenYearsOld DDH Pale Ale i cavalli di battaglia che arriveranno a Biella saranno le loro tradizionali Seta: Primogenita del birrificio, nata con l’idea che dovesse chiamarsi “Bianchina” ma dopo il primo assaggio è stato chiaro a tutti che non poteva che chiamarsi Seta, come la sensazione che ti lascia in bocca al primo sorso! Birra in stile Wit - Blanche. La speziatura con coriandolo e buccia d’arancia amara la rende ottima come aperitivo fresco e dissetante. Accompagna bene salumi e formaggi freschi, piatti a base di pesce, dolci o frutta. Birra dell'anno 2014 Prima classificata Categoria chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico d'ispirazione belga. Gradi alcolici: 5%. Colore: paglierino leggermente velata.

Seta Special: Nata grazie ad un appassionato bevitore delle nostre birre ed al suo regalo di una cassetta di bergamotto. Il profumo di questo agrume era talmente intenso e caratteristico che la risposta più naturale fu quella di trasformarlo in birra. Seta incontra il bergamotto e diviene Special, acquisendo un carattere inequivocabilmente italiano, The Italian Touch. La speziatura con coriandolo e buccia di bergamotto la rende fresca ed aromatica, unica per carattere. Gradi alcolici: 5%. Colore: paglierino leggermente velata.

Terzo Miglio: Sono 3 i motivi legati al nome di questa birra. E’ stata la terza birra prodotta, ci collega alla tradizione e all’unità di misura anglosassone e infine il 3° miglio (del parco visconteo) era la collocazione originaria del birrificio. Birra in stile American Pale Ale. Dedicata alle migliori varietà di luppolo americane, presenta aromi agrumati e resinosi, sentori balsamici di pino mugo e pompelmo che si bilanciano al gusto col malto, prima dell’arrivo di un amaro intenso, pulito e avvolgente, che non lascia mai sazi. Ottimo l'abbinamento con carni e formaggi a media stagionatura. Birra dell’anno 2010 Prima classificata Categoria birre ad alta fermentazione comprese tra 12 e 16 plato. Gradi alcolici: 5,8%. Colore: dorato carico.

Non mancheranno novità e miscele più recenti del Birrificio Rurale come 405040: Quale miglior regalo per 3 compleanni importanti di 3 soci nello stesso periodo? Un’ottima Pils ovviamente! Così abbiamo festeggiato Lorenzo, Silvio e Luca. Birra ispirata alle Pils tedesche. 405040 è l’ interpretazione dell'emergente stile Italian Pils, dotata di un profilo ricco e bilanciato, caratterizzata da una luppolatura decisa ed abbondante utilizzando le migliori varietà di luppolo continentale. Ottimo l’abbinamento con pesce crudo, fritture e formaggi freschi. European Beer Stars 2015 Terza classificata Categoria German Keller Pils. Birra dell’anno 2016 Seconda classificata Categoria Birre chiare a bassa fermentazione, basso grado alcolico, d'ispirazione tedesca. Gradi alcolici: 5%. Colore: dorato.

Orange Bock: è una Bock caratterizzata da una misurata finitura con scorza d'arancia, che accanto alle complesse note maltate peculiari delle Bock aggiunge una nota fresca e piacevole che la rende particolarmente scorrevole a dispetto della gradazione alcolica. Da abbinare a paste ripiene, piatti di carne rossa, selvaggina. Gradi alcolici 7% vol. Colore: ambrato.

Infine la Scarliga: Doble IPA realizzata con soli luppoli europei. Birra muscolare, secca e luppolata ma estremamente bevina nonostante il grado alcolico Scarliga e il lato europeo del luppolo. Gradi alcolici: 8,5%. Da servire a 8 gradi.