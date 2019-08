Canta Cammin Gustando al tramonto sulle colline di Viverone, protagonisti vino locale e piatti tipici

Canta Cammin Gustando an’sla Causaga al tramonto. Appuntamento per sabato 24 agosto con un itinerario enogastronomico per grandi e piccoli sulle colline che incorniciano il lago di Viverone alla riscoperta delle tradizioni della vendemmia nei vitigni di Erballuce DOCG, insieme alla pro loco di Viverone e in collaborazione con il comune.

La partenza è alle 17,30 dal piazzale Polivalente di Viverone in via Gattinara 51, ad ogni punto di sosta si potrà gustare, direttamente nelle cantine di produzione, il vino locale corredato da piatti tipici e accompagnato da buona musica. Prima sosta con l'antipasto all'Azienda Vitivinicola Pozzo Elisa, produttrice di Spumante, Erbaluce e Canavese Rosso. A seguire pausa panoramica nella zona del Ricetto di Rolle dove verranno consumati i primi piatti. I secondi verranno serviti nell'azienda vitivinicola Zaniboni Paolo, produttrice di Spumante, Erbaluce e Canevese Rosso. I medesimi vini vengono prodotti poi nell'azienda vitivinicola Cella Grande, dove si serviranno i formaggi. Per chiudere in bellezza ultima fermata a Villa Lucca per un dolce e un caffè con le associazioni Vita Tre e La Crota.

Il menù adulto costa 30 euro e comprende la sacca con bicchiere, cibo, bevande e 4 consumazioni di vino. Il menù bambino costà 10 euro per partecipanti che non superano 10 anni mentre costa 20 per i ragazzi fino a 18 anni (acqua compresa, vini esclusi). Ad ogni punto di sosta sarà possibile acquistare buoni per bis del piatto e anche buoni per bis di vino.

Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 3471673421 – 3271279675. La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire entro giovedì 22 agosto con versamento di caparra di 10 euro per adulti e ragazzi. La caparra deve essere versata con bonifico alla Pro Loco di Viverone , Causale “caparra cantacammingustando2019” IBAN IT86T0609044940000001000053 o PayPal con il link paypal.me!cantacommingustando . In caso di maltempo l’evenot verrà spostato a domenica 25 a pranzo dalle 10,30.