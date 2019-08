A un passo dai 500 anni, domenica il 499° anniversario dell’incoronazione della Madonna di Oropa

In attesa dei solenni festeggiamenti già in preparazione per Oropa 202, si celebrerà domenica 25 agosto 2019 al Santuario di Oropa il 499° anniversario dell’incoronazione della Madonna Nera e la ricorrenza del Patronato della Città di Biella. Per l’occasione anche la civica amministrazione parteciperà all’evento che prenderà il via alle 9 con il ricevimento al Padiglione Reale. Alle 9,30 ci sarà l’annuale rievocazione dell’apertura dei cancelli mentre la processione sul sagrato della basilica superiore partirà alle 10. Alle 10,30 verrà celebrata la santa Messa alla basilica superiore e al termine, verso le 11,45 verranno presentati gli interventi e le attività svolte da parte del consiglio di Amministrazione nel mandato 2015-2019 in sala Frassati con seguente aperitivo.

Per arrivare a Oropa l’amministrazione del Santuario mette a disposizione un autobus con partenza alle 8,30 da Biella (prima fermata a Piazza Alessandro Lamarmora o del Bersagliere e seconda fermata al Seminario). Il rientro del pullman è previsto per le 17 con partenza davanti ai cancelli del Santuario.