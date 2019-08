Conto alla rovescia per la Woman Cup, a Gaglianico arriva il torneo femminile di calcio a 5

Ancora un mese di attesa e poi sarà Woman Cup. Sabato 21 settembre si disputerà il torneo femminile di calcio a 5 (realizzato dallo CSEN Biella) allo Sportec Center di Gaglianico, dalle 10.30 alle 21. Le squadre possono essere formate da un massimo di 10 giocatrici senza limiti di categoria, con età minima di 16 anni. Le partite avranno due tempi da 13 minuti ciascuna e si applicherà il regolamento del calcio a5 FIGC.

In base al numero di squadre verranno formati i gironi e tutte giocheranno partite al mattino e al pomeriggio. Gli incontri saranno diretti da arbitri CSEN in possesso di patentino. La quota di iscrizione di 390 euro comprende: tesseramento, assicurazione, campi, arbitri, trofei, premi, oltre a 10 buoni pasto per ogni squadra (insalatona o panino insieme ad una bevanda) da utilizzare all'interno del centro sportivo. Saranno premiati anche capocannoniere e miglior portiere.

Infine, le interviste video alla squadra vincitrice verranno pubblicate su newsbiella.it e altri quotidiani del Piemonte. Le iscrizioni entro l'8 settembre. Per informazioni: 333.2813069 o 327.4480363 o www.csenbiella.it