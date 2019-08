Dal Nord Ovest - Auto contro un muretto a Borgosesia: tanta paura e qualche lieve ferita per il conducente

Incidente stradale in viale Varallo, a Borgosesia, intorno alle 18 di oggi, 21 agosto. Coinvolta un'autovettura che si è scontrata contro un muretto per cause ancora da accertare. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo che ha messo in sicurezza la Ford Fiesta, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente. Per quest'ultimo un forte spavento e qualche lieve ferita.