Dal Nord Ovest – Alpinista bielorussa muore sul Cervino

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in elicottero questa mattina sul Cervino, un centinaio di metri sotto la Capanna Carrel, per il recupero di un'alpinista deceduta, per cause in fase di accertamento. La 33enne, di nazionalità bielorussa, è stata portata all'obitorio di Cervinia. Il compagno di cordata è stato portato a Cervinia.