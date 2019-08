Dal Nord Ovest - Allertati i soccorsi ma l'uomo contatta la moglie riferendo di stare bene

Nel pomeriggio del 21 agosto, intorno alle 17, le squadre del distaccamento permanente di Varallo S., l’U.C.L. (unità di comando locale) con personale T.A.S. (personale specializzato nella topografia applicata al soccorso) proveniente della sede centrale e una volontaria del distaccamento di Cravagliana del Comando Provinciale di Vercelli oltre all’elicottero Drago 55 proveniente dal Nucleo volo Piemonte stavano intervenendo a Rassa per ricerca a persona, a seguito della moglie che non riusciva a contattare il marito, uscito in mountain bike per i sentieri di montagna. L'uomo non dava notizie dalla mattinata. Intorno alle 18,40 la persona “scomparsa” si metteva in contatto con la moglie riferendo le sue buone condizioni di salute e di aver raggiunto il parcheggio da dove era partito.