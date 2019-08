Volevano fare la spesa gratis al supermercato, denunciate tre donne

Hanno preso 70 euro di generi alimentari, tentato di eludere i controlli del supermercato Famila di via Rosselli a Biella, ieri alle 13,50, ma il colpo non è riuscito. Protagoniste del fatto tre donne rispettivamente di 64 e 44 anni (2). Dopo aver inserito la merce in una borsa hanno tentato di oltrepassare le barriere senza pagare. Fermate dal responsabile dell'attività commerciale, il trio è stato denunciato dai carabinieri di Biella per furto in concorso.